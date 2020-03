Ondernemers: goede maatregelen, maar zet groter noodpakket klaar

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland steunen de aangekondigde coronamaatregelen van het kabinet en roepen ondernemers in Nederland op medewerkers thuis te laten werken waar dat kan. Maar hier blijft het mogelijk niet bij, zeggen ze in een eerste reactie. Volgens de belangenverenigingen is het belangrijk dat er ook al wordt nagedacht over extra maatregelen voor verdergaande scenario’s.

„Naast het indammen van het virus moeten we ook zorgen dat alle instrumenten klaarstaan om te zorgen dat deze viruscrisis geen economische crisis wordt, met omvallende bedrijven en werkloosheid. Dat hoeft ook niet als we alles klaarzetten. Dat schept bovendien rust en voorkomt paniek”, stellen de ondernemers, die hiervoor ook al voorstellen hebben gedaan.

Dat het kabinet naast de werktijdverkorting alvast meer maatregelen heeft aangekondigd om de economie te stutten, noemen VNO-NCW en MKB-Nederland een „goede stap”. Ze hadden hier eerder ook voor gepleit. Wel is het volgens de organisaties van belang dat de regelingen snel worden ingevoerd en werkbaar zijn voor met name mkb-bedrijven. „Veel sectoren worden nu immers al keihard getroffen, bijvoorbeeld door de nieuwe maatregelen van de Verenigde Staten die de luchtvaartsector fors raken.” Ook wijzen ze op andere sectoren zoals de horeca en reders, die nu al hard worden geraakt.