Ondernemers: goed akkoord kost meer tijd

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen dat er extra tijd nodig is om tot een Klimaatakkoord te komen dat voor alle partijen kan werken. Volgens hen leggen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) in hun analyse van de eerste opzet precies de vinger op de zere plek.

Het PBL laat bijvoorbeeld zien dat er nog te weinig aandacht is voor de dwarsverbanden tussen de sectoren, stelt de werkgeverslobby. „We moeten veel meer kijken naar de winst die er is te halen met het omzetten van bijvoorbeeld duurzaam opgewekte elektriciteit in warmte of in waterstof voor toepassingen in de industrie, gebouwde omgeving, transport en landbouw.”

Het goede nieuws is volgens de ondernemers dat alle tot nu toe verzamelde maatregelen inderdaad technisch optellen tot 49 procent CO2-reductie in 2030. Maar wat dit gaat kosten is allerminst duidelijk. VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het „jammer, maar begrijpelijk” dat het CPB nog niet uitgebreid kon reageren op de kosten en betaalbaarheid van de transitie. „Juist dit is een cruciale randvoorwaarde voor draagvlak en uiteindelijk succes.”