Ondernemers en werkgevers: werk zoveel mogelijk thuis

Ondernemers- en werkgeversorganisaties roepen bedrijven en werknemers op zoveel mogelijk thuis te werken om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat doen ze verenigd in overlegorgaan Stichting van de Arbeid, waarin ook werknemersorganisaties zitten, in een brief die verstuurd is aan werkgevers en werknemers. De organisaties hopen hiermee een totale lockdown te kunnen voorkomen.

VNO-NCW en MKB Nederland ondersteunen de oproep van Stichting van de Arbeid. De ondernemersclubs hebben de campagne die zij vorige maand startten hierop aangepast. Die was erop gericht om zoveel mogelijk mensen zich aan de coronamaatregelen te laten houden. Nu ligt de nadruk dus op zoveel mogelijk thuiswerken.

Volgens VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen moet „alles uit de kast worden getrokken” om „het tij te keren”. Ze noemt het beperken van de vervoersbewegingen en thuiswerken een „effectieve maatregel” om besmettingen te voorkomen. MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof wijst ondernemers erop de protocollen voor de sector op te volgen als thuiswerken niet lukt.

De organisaties hebben diverse websites opgetuigd voor de campagne, zoals www.thuiswerkenistopsport.nl en www.mijncoronaprotocol.nl.