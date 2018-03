„Ondernemers dupe van opkomst milieuzones”

Ondernemers worden hard getroffen door het toenemende aantal milieuzones voor auto’s in Nederland. Dat vindt directeur Leendert-Jan Visser van ondernemersorganisatie MKB-Nederland.

„Je zult als installateur maar actief zijn door bijvoorbeeld de gehele Randstad. Hier mag je de stad wel in, daar weer niet. Je ziet door de bomen het bos niet meer”, zegt hij. In Amsterdam kom je met een bestelbusje van voor 2000 grote delen van de stad niet in, in Rotterdam is dat 2001 en in Arnhem, zo werd eerder deze week bekend, straks 2004. Ook in het centrum van Utrecht geldt een milieuzone.

De ondernemersvoorman is bang dat er straks na de gemeenteraadsverkiezingen in meer coalitieakkoorden afspraken zullen worden gemaakt over milieuzones. Hij dringt er daarom op aan dat er zo snel mogelijk landelijke regels worden vastgesteld.

Liever ziet hij zelfs dat milieuzones helemaal niet worden ingevoerd. Die zadelen ondernemers immers alleen maar met extra kosten op. Visser benadrukt dat bedrijven al veel maatregelen nemen om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren.