Ondernemers blij met stap kabinet in AF-KLM

Ondernemers zijn blij met de stap van het kabinet dat een belang nam in luchtvaartcombinatie Air France-KLM. Ondernemersvereniging VNO-NCW zegt het belang van de Staat in de holding toe te juichen. Belangenbehartiger van de handels- en logistieke bedrijven evofendex spreekt van een positief signaal.

Voor zowel het vestigingsklimaat als voor de Nederlandse economie is het netwerk van directe bestemmingen van met name KLM van groot belang", aldus algemeen directeur Machiel van der Kuijl van evofenedex. „ Het kabinet laat hiermee zien een serieuze rol te willen nemen om deze belangen te verdedigen.”

VNO-NCW pleitte al langer voor een staatsdeelneming in Air France-KLM, gelijk aan die van de Fransen. Op deze manier kan volgens de organisatie het strategische belang van Nederland bij de luchtvaartsector ook op beleidsniveau worden gewaarborgd. „Wij zijn blij dat de Staat deze stap nu ook daadwerkelijk zet”, aldus VNO-NCW-voorman Hans de Boer.

De ondernemers benadrukken verder vooral het belang van de combinatie KLM en Schiphol voor de BV Nederland. VNO-NCW ziet de combinatie als een „cruciale mondiale infrastructuur voor connectiviteit en verbindingen.” Daarover moet een topeconomie als Nederland beschikken en zeggenschap over houden.

Schiphol staat al tijden in de top drie van best verbonden luchthavens ter wereld, zo klinkt het. Een belangrijke factor daarbij is volgens de evofenedex het netwerk van KLM aangevuld met de netwerken van veel andere verschillende luchtvaartbedrijven. Dat geldt voor passagiers maar juist ook voor luchtvracht vervoer. Volgens evofenedex is op dit moment ongeveer 20 procent van de bedrijvigheid op Schiphol vracht-gerelateerd en dat vertegenwoordigt een economisch belang van 20 procent voor de BV Nederland.