Ondernemers blij met sportscholen- en casinobesluit Rutte

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat sportscholen, sauna’s, wellnesscentra, speelhallen en casino’s in principe toch eerder open mogen dan 1 september. Volgens de ondernemersorganisaties laat het kabinet met de verschuiving van de datum naar 1 juli zien dat er vertrouwen is in de afspraken die met de sectoren zijn gemaakt over onder meer protocollen om veilig weer open te kunnen.

De organisaties hopen dat door het besluit banen en bedrijven gered zijn. „Onze inzet is dat alle sectoren op een verantwoorde manier weer aan de slag kunnen. „Na 12 weken sluiting mag duidelijk zijn dat de situatie van veel ondernemers in de gesloten sectoren inmiddels penibel is. „