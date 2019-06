Ondernemers blij met pensioenakkoord

Het pensioenakkoord zoals dit nu voorligt, zorgt voor maatschappelijke en economische winst. Dat schrijven ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in een reactie. De organisaties zijn blij dat het de partijen na jaren is gelukt om tot het principeakkoord te komen.

De organisaties benadrukken dat er afspraken zijn gemaakt om eerder te stoppen bij zwaar werk. Ook stijgt de AOW-leeftijd minder snel. Deze maatregelen geven mensen vertrouwen en duidelijkheid, menen ze. Ook wordt het pensioenstelsel "eerlijker, transparanter en persoonlijker".

LTO-voorman Marc Calon zegt dat het proces om tot een akkoord te komen "hard, taai en ingewikkeld" was. "Maar we hebben laten zien dat de Nederlandse polder nog steeds werkt." Zijn collega Hans de Boer van VNO-NCW spreekt van maatschappelijke en economische winst die polder en politiek nu gezamenlijk leveren. "Het kabinet trekt substantiële middelen uit voor alle maatregelen en dit kan alleen door het feit dat we een zeer concurrerende economie hebben en houden."

De partijen benadrukken dat de afspraken vele miljarden vragen. Het kabinet financiert dit uit verschillende bronnen. Een voor werkgevers relevante maatregel is de beperking van het lage inkomensvoordeel en uitfasering van de regeling voor tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV).

Ook hebben werkgeversorganisaties bereikt dat werkgevers de komende tijd voorstellen kunnen doen om het hele stelsel aan loonkostensubsidies beter en efficiënter vorm te geven, waardoor deze bezuiniging kan worden opgevangen.