Ondernemers blij met daadkracht kabinet

Het kabinet heeft in een recordtijd twee regelingen in elkaar gezet om de economische schade van de coronacrisis te beperken. Dat oordelen ondernemersorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op de regelingen voor zelfstandigen (TOZO) en de tegemoetkoming voor de zogeheten gesloten sectoren (TOGS). De organisaties wijzen er wel op dat nog niet alle getroffen sectoren daar gebruik van kunnen maken.

Volgens de ondernemersorganisaties helpt de nieuwe eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro (TOGS) om de eerste nood te lenigen voor kleine ondernemers die dicht moeten van de overheid, zoals horecabedrijven en kappers. Maar er zijn sectoren waarvoor de regeling niet geldt.

Ook zijn er genoeg bedrijven die te maken hebben met hoge lasten waar 4000 euro nauwelijks soelaas biedt. De organisaties wijzen op regelingen in andere landen waar dit wel geregeld is. Zo worden ondernemers in Denemarken gecompenseerd voor hun vaste lasten, als de omzet is weggevallen. Ook komen veel ondernemers met een bedrijf aan huis niet in aanmerking voor steun, terwijl ook zij te maken kunnen hebben met vaste lasten.

Bij de nieuwe regeling voor zelfstandigen is het volgens de organisaties een goede zaak dat ook zelfstandigen die net gestart zijn van de regeling gebruik kunnen maken. Wel leven er zorgen over ondernemers die net over de grens wonen, maar in Nederland actief zijn.

De ondernemersorganisaties roepen ondernemers op alleen gebruik te maken van de regelingen als dat echt nodig is. Naast de nu bekendgemaakte regelingen wordt volgende week meer informatie verwacht over wanneer ondernemers ook de nieuwe regeling voor werktijdverkorting (NOW) kunnen aanvragen.