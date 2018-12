Ondernemers bijeen om brexit-onzekerheid

VNO-NCW en MKB-Nederland gaan ondernemers bijpraten over de brexit nu er in het Verenigd Koninkrijk de nodige onduidelijkheid is ontstaan door het uitstel van een parlementaire stemming. De organisaties zeggen tal van telefoontjes van verontruste ondernemers binnen te hebben gekregen en ze beleggen om die reden een informatiebijeenkomst.

De Taskforce Brexit, de speciale werkgroep die gaat over de brexit-gerelateerde zaken, praat aangesloten brancheverenigingen en ondernemers maandag 17 december bij over de huidige stand van zaken en de mogelijke consequenties voor bedrijven. Ook wordt aandacht besteed aan de voorbereidingen die de overheid treft voor het geval de brexit eind maart uitdraait op een no-deal-scenario.

Volgens de organisatie wordt de kans op een brexit zonder deal steeds realistischer. VNO-NCW en MKB-Nederland roepen bedrijven andermaal op „ernstig rekening” te houden met het zwartste scenario.