„Ondernemer, neem regelmatig tijd voor de werknemer”

”Jij geeft leiding, maar wie is daarmee gediend?” Donderdagavond dachten ondernemers na over dit thema. IZB-directeur Sjaak van den Berg: „We willen deze groep helpen om christelijk leiderschap handen en voeten te geven in het dagelijkse leven.”

De ondernemers druppelen binnen op Landgoed Mereveld in Utrecht-Lunetten. Een lange rij staat voor de deur. Velen herkennen elkaar en netwerken onder het genot van een drankje. Het is ongewoon druk, vertelt Michaël Boon. Hij is hoofd relatiebeheer van de IZB, de vereniging voor zending in Nederland die deze avond organiseerde. „We willen deze avond aanbieden aan ondernemers en leidinggevenden, omdat zij veel impact hebben in hun werk. Dit thema wordt niet vaak behandeld in de kerk, en dat is logisch. Maar wij willen ze handvatten en concrete actiepunten meegeven om God, maar ook hun team morgen beter te dienen.”

Sjaak van den Berg, de directeur van de IZB benadrukt het belang van het samenbrengen van ondernemers. „Als je op een christelijke manier probeert leiding te geven en voor dilemma´s geplaatst wordt, terwijl het geen regelmatige plek in de verkondiging krijgt, zorgt dat voor een tweespalt tussen zondag en maandag. Hier brengen we mensen met elkaar in gesprek, maar geven we ook inhoudelijk input zodat de ondernemers en leidinggevenden geholpen worden.”

In de zaal zit ook Jan Pieter Mostert, de directeur van Stichting Gave. Mostert: „Ik vind het mooi om mensen te ontmoeten die bewust christen zijn, maar ook in de samenleving staan. Vanavond hoop ik ook mensen te ontmoeten die dit handen en voeten willen geven.”

Impact

„We willen dat de leidinggevenden maandag op een andere manier in hun bedrijf staan. We verlangen naar impact.” Aan het woord is dominee Ron van der Spoel, die de ondernemers voorhoudt hoe ze God kunnen dienen met hun bedrijf.

De tweede spreker is Ben Tiggelaar, gedragswetenschapper en bedrijfskundige. Hij spreekt over de relatie op de werkvloer en wil het niet bij loze woorden houden. „Mensen zeggen soms: „Ik wil echt aandacht voor de mensen in mijn team hebben.” Maar wat bedoel je dan precies? Hoe concreet maak je dat?” Van der Spoel is het daarmee eens. „We proberen vanavond te vertellen welke stappen je kan zetten zodat je dingen anders aan gaat pakken.”

Dominee Van der Spoel vertelt dat hij vroeger, als hij afscheid van een kerk moest nemen, zich afvroeg wat voor impact hij had gehad. „Wat is er veranderd en wat heeft het opgeleverd? Toch is dat de verkeerde vraag. Dan vergelijken we ons met anderen. Daarmee dien je jezelf. Het gaat om het houden van mensen en aandacht te hebben voor je medemens, ook op je werk. Om de liefde door te geven die je van God gekregen hebt en de ruimte neemt om die uit te delen. Dat kan er bijvoorbeeld in resulteren dat je regelmatig tijd voor werknemers neemt.”

Oprecht geïnteresseerd

Goed leiderschap is geen vanzelfsprekendheid, maakt Ben Tiggelaar in zijn lezing duidelijk. Hij geeft drie belangrijke aandachtspunten mee aan de ondernemers. „Goed luisteren belangrijk, maar je merkt in het dagelijks leven ook hoe bijzonder het is als iemand oprecht geïnteresseerd is. Research van onderzoeksbureau Gallup leert dat het minimum aan persoonlijke aandacht voor je werknemers 10 minuten per kwartaal is. Ook is psychologische veiligheid essentieel in een team: voelt iedereen zich veilig genoeg om een afwijkende mening te hebben?”

Tiggelaar noemt ”Leiderschap op maat” als derde vorm van leiderschap. „Als leidinggevende moet je zien wat iemand nodig heeft en niet iedereen gelijk behandelen. Een nieuwe werknemer heeft een andere aanpak nodig dan een zelfsturende medewerker. Maar als je als leidinggevende iedereen behandelt als zelfsturende, voelen werknemers zich niet gehoord.”