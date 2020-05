Ondernemer blikt terug op ‘wildwestperiode’

Wekenlang werkte hij vaak van ’s ochtends zes tot ’s nachts twaalf. Henk den Hartog (50) uit Nunspeet zag de vraag naar reinigingsproducten de afgelopen maanden pieken. De in- en verkoop van beschermingsmiddelen baarden hem evenwel veel kopzorgen. „Nu vlakt het iets af. Gelukkig, want ik was echt mezelf niet meer.”

Ooit begon hij met de verkoop van luiers en andere babyproducten en shampoos op de zolder van zijn woning. Het exacte moment weet de ondernemer niet eens meer. „Ik ben in 1990 getrouwd, het moet niet al te lang daarna zijn geweest.”

Het was een bijbaantje, naast zijn hoofdtaak als monteur en later magazijnbeheerder bij een groot autobedrijf. „Ik stond op zomermarken en braderieën.” Dat ging zo door totdat hij van een bezoeker de tip kreeg om ook wasmiddelen te gaan verkopen. Hij gaf er gehoor aan en het bleek een goede greep. „Iedereen heeft schoonmaakproducten nodig.”

Gaandeweg stapte hij over op grootverpakkingen met waspoeder, toiletpapier en een reeks schoonmaakproducten. „Ik heb uiteindelijk de autobranche verlaten en me geheel toegelegd op een groothandel in reinigingsproducten.” Leverde hij aanvankelijk vooral aan winkels in de omgeving, later volgde een uitbreiding richting scholen, instellingen, kerken en tal van bedrijven en organisaties in een steeds grotere regio.

Van de zolder verhuisde Den Hartog naar een schuur en later naar een gehuurde loods. Binnenkort verhuist hij naar een nieuw pand op industrieterrein De Kolk.

Tot de komst van het coronavirus kon Den Hartog het in z’n eentje „goed behappen.” Maandag was hij gewoonlijk op kantoor, op andere dagen bracht hij met de vrachtwagen bestellingen naar de klant. „Van schuursponsjes tot een schrobmachine.”

Desinfectie

Toen zich de eerste besmettingsgevallen voordeden, veranderde dat radicaal. „Er ontstond een gigantische vraag, vooral naar desinfecterende producten, mondkapjes en schorten. Ik had wel wat op het gebied van desinfectie, maar gel en beschermingsmiddelen bijvoorbeeld niet.” De omzet steeg razendsnel. „In korte tijd had ik mijn normale jaaromzet al behaald.”

Uit China en andere landen in Zuid-Oost-Azië wist hij flinke partijen te bemachtigen. Het gaf veel gedoe, aldus de ondernemer. Hij had te maken met een coronateam dat soms de certificaten afkeurde en het product zelf niet bekeek. Daarnaast waren er problemen bij leveranciers en afnemers. „Ik kon niet bevatten dat ik bepaalde producten moeilijk kwijt kon bij zo’n enorm tekort. Zo had ik eens bijna twee miljoen mondkapjes, die ik aanbood bij instellingen, verzorgingstehuizen en thuiszorgorganisaties. Van een deel van hen, dat wel verlegen zat om de producten, heb ik nooit meer iets gehoord.”

Voldoening

Er waren meer verstorende factoren. „In Duitsland had ik een flinke partij handschoenen gekocht, maar toen werd het transport over de grens niet toegelaten. Ze wilden ze zelf houden.” Handschoenen zijn nog steeds lastig te bemachtigen. Met een beschikbare partij goedgekeurde mondkapjes adverteert hij in de komende tijd in de regio.

Als hij terugblikt, spreekt hij van een „wildwestperiode”, die veel van hem vergde. „Voor het bezorgen heb ik tijdelijk een chauffeur aangetrokken. Dagelijks kreeg ik wel te horen dat de een z’n dood de ander z’n brood is, terwijl ik dit echt niet gezocht heb. Dat ik dienstbaar kan zijn aan anderen in deze tijd, geeft me wel veel voldoening.” Tot op heden wist de bij de gereformeerde gemeente aangesloten ondernemer het in z’n eentje te redden. „Ik bid iedere dag om kracht en heb ervaren dat ik die tot op heden steeds heb gekregen.” Hij ziet nu de vraag enigszins afvlakken. „Aan de andere kant: van corona zijn we nog niet af. De belangstelling voor veel wassen van handen en kleding blijft. Van scholen heb ik al weer de eerste bestellingen binnen voor navullingen.”

Gegevens onderneming

De coronacrisis pakt verschillend uit voor bedrijven. Veel ondernemers ondervinden schade, sommigen profiteren. Deel 11 in een serie. Zaterdag deel 12.

Serie

Bedrijf & corona

Bedrijf: Den Hartog Reinigingsproducten

Waar: Nunspeet

Activiteit: groothandel in reinigingsproducten en -apparatuur

Sinds: 1990

Aantal medewerkers: tijdelijk 1 parttime chauffeur

Omzet: in april al de jaaromzet