Onderhandelingen China en VS vrijdag verder

Het handelsoverleg tussen Amerika en China in Washington wordt vrijdag voortgezet. Dat meldde het Witte Huis nadat de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer verslag van de eerste dag hadden uitgebracht aan president Trump.

Er is niets bekendgemaakt over de resultaten van de gesprekken tussen de Amerikanen en de Chinese delegatie onder leiding van vice-premier Xiu He. De handelsoorlog tussen de VS en China kwam op scherp te staan, nadat Trump China er deze week van beschuldigde eerder gemaakte afspraken te schenden.

Amerika wil vrijdagmorgen 00:01 uur (lokale tijd) de invoertarieven veel Chinese producten van 10 procent verhogen naar 25 procent. China heeft tegenmaatregelen aangekondigd als deze verhoging wordt doorgevoerd. Trump heeft aangegeven dat hij het nog steeds mogelijk acht dat er een overeenkomst komt deze week.