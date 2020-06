Onderhandeling over herstelpakket „lastig”

Het bootje met Iraakse migranten, dat dinsdag door Urker vissers is gered op de Noordzee bij Engeland. „De geredde groep migranten heeft onuitsprekelijk veel geluk gehad. Het is een wonder dat ze bewaard zijn gebleven”, stelde Riekelt Bakker, de eigenaar van de Urker kotter. beeld Gerrit Bakker, UK 48