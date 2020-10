‘Onderhandelaars boeken vooruitgang, brexitdeal komt dichterbij’

De onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben deze week vooruitgang geboekt bij het oplossen van enkele van de grootste meningsverschillen die de brexitbesprekingen bemoeilijken. Dat zeggen ingewijden tegen Bloomberg. De vooruitgang wekt de hoop dat er begin november een akkoord kan worden bereikt, aldus de bronnen.

De twee partijen zijn in Londen begonnen met de tekst van een overeenkomst over gelijke concurrentievoorwaarden en zouden op het punt staan een gezamenlijk document over staatssteun af te ronden. De Britten en de EU zijn ook dichter bij een beslissing over hoe het eventuele akkoord zal worden gehandhaafd.

Hoewel de verschillen tussen de twee partijen nog steeds aanzienlijk zijn, met name op het gebied van gelijke concurrentievoorwaarden, handhaving en visserij, is de voortgang met de tekst een teken dat ze na zeven maanden onderhandelen een stap dichter bij het doorbreken van de impasse zijn, denken de ingewijden.

Zonder een overeenkomst verlaat Groot-Brittannië op 31 december de interne markt en douane-unie van de EU. Als dat gebeurt, zullen miljoenen consumenten en bedrijven worden getroffen door de kosten en verstoringen die de nieuwe tarieven, quota en volledige douanecontroles met zich meebrengen.

Donderdag gaan de besprekingen verder in Brussel. Als de onderhandelaars hun resterende meningsverschillen voldoende kunnen oplossen voor 3 november, sluiten de Britse premier Boris Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen daar een definitief compromis, aldus de ingewijden.

De toegang van Europese vissers tot de Britse visgronden blijft een groot struikelblok in de onderhandelingen. Frankrijk zei eerder toch bereid te zijn om de visserij in te perken. Daarmee wil het land de onderhandelingen een impuls geven.