Onderhandelaar Frost: blijven hard werken voor brexitdeal

De Britse brexitonderhandelaar David Frost zegt tot het allerlaatste moment hard te willen blijven werken voor een handelsovereenkomst met de Europese Unie. Dat schreef hij op Twitter nadat zijn Europese tegenhanger Michel Barnier had laten weten dat het hele onderhandelingsteam weer uit quarantaine is en vanavond afreist naar Londen. Daar gaan beide kampen weer letterlijk met elkaar om tafel.

Frost herhaalt nog maar eens dat de Britse soevereiniteit niet in het geding mag komen door een deal. Hij benadrukt dat dit onder meer betekent dat het Verenigd Koninkrijk zelf de controle over zijn grenzen mag uitoefenen, zelf kan bepalen hoe het subsidies verstrekt en zelf de controle heeft over de eigen visgronden. Daarmee stipt hij de drie grote struikelblokken aan in de onderhandelingen.

Ook de Britse premier Boris Johnson liet weten dat een handelsakkoord nog altijd mogelijk is. Hij zei dat de bal bij de EU ligt.

Volgens de Ierse zender RTE zou Barnier over het recht om te vissen in Europese wateren concessies willen doen. Bronnen bij de EU ontkennen dat echter.