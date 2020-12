Onderdelenmaker beschuldigt Volkswagen van lastercampagne

De Bosnische maker van auto-onderdelen Prevent zegt dat Volkswagen na onenigheid over prijzen geprobeerd heeft het bedrijf kapot te maken. De Duitse automaker zou overnames door Prevent geprobeerd hebben tegen te werken en in de pers slechte verhalen over het bedrijf naar buiten hebben gebracht. Ook probeerde Volkswagen andere leveranciers zover te krijgen dat ze geen onderdelen meer bij Prevent kochten, stelt het Bosnische bedrijf in een rechtszaak die het in de Verenigde Staten heeft aangespannen.

De campagne van Volkswagen zou zijn begonnen nadat Prevent en de Duitsers in 2016 ruzie kregen over de prijzen die Volkswagen betaalt. Die waren volgens Prevent te laag en in de ruzie die volgde stopte de onderneming met het leveren van hoezen voor stoelen en versnellingspoken. Volkswagen moest daardoor tijdelijk fabrieken sluiten omdat het niet verder kon met de productie van zijn automodellen Golf en Passat.

Een VW-manager lekte opgenomen gesprekken naar de pers waaruit volgens Prevent bleek dat Volkswagen had geprobeerd om de leverancier uit te sluiten. In augustus werd de klokkenluider dood gevonden in zijn auto. Zijn dood wordt nog onderzocht door de Duitse autoriteiten.

Volgens Volkswagen is de zaak van Prevent „nergens op gebaseerd”. De automaker laat weten dat het „de volgende stap is in een jaren oud dispuut waarbij Prevent in de Duitse rechtbanken al herhaaldelijk heeft verloren”.