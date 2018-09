„Onafhankelijkheid taxateurs in het geding”

Taxateurs worden onder druk gezet om aan huizen een bepaald prijskaartje te hangen. Dat is volgens Vereniging eigen Huis (VEH) een bekend verschijnsel op oververhitte huizenmarkten. Ook voor de financiële crisis was hier al sprake van, zegt woordvoerder Hans André de la Porte. Toen zijn afspraken gemaakt dat alle taxaties moeten worden gecontroleerd door het onafhankelijke Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI).

Makelaarsverenigingen NVM en VBO Makelaars gaven vrijdag in Trouw aan dat de onafhankelijkheid van taxateurs onder druk staat. Banken, huizenkopers en hypotheekadviseurs voeren druk op hen uit om een zo hoog mogelijke waarde aan huizen toe te kennen. Van de taxatie hangt onder meer af of huizenkopers een hypotheek kunnen krijgen die even hoog is als het door hen geboden bedrag.

Het NWWI stelt in de krant dat vooral in en rondom de vier grote steden veel te hoge taxaties worden afgegeven. De afgelopen jaar werden 20 tot 25 procent meer taxatierapporten om die reden afgewezen.