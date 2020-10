‘Onafhankelijkheid Kifid in orde, wel verbeterpunten’

De onafhankelijkheid van financieel klachteninstituut Kifid is in orde. Wel zou de geschillenbeslechter, waar mensen terecht kunnen met klachten over bijvoorbeeld woekerpolissen, er meer aan kunnen doen om te zorgen dat consumenten niet op achterstand raken door een gebrek aan juridische kennis.

Dit constateert SEO Economisch Onderzoek in een studie in opdracht van het ministerie van Financiën. Begin dit jaar was consumentenprogramma Radar nog erg kritisch over de onafhankelijkheid van het Kifid, waarna de SP minister Wopke Hoekstra in de Tweede Kamer om opheldering vroeg.

Volgens de reportage van Radar schoot de onafhankelijkheid van Kifid te kort, als het gaat om procedures van klanten tegen banken en verzekeraars. Zaken zouden vaak in een ellenlange juridische strijd verzanden. Ook hekelde het programma de mogelijkheid van geheime schikkingen bij het Kifid, wat nadelig zou zijn voor consumenten.

De onderzoekers van SEO twijfelen niet aan het bestaansrecht van het klachteninstituut. Ze benadrukken dat een gang naar het Kifid laagdrempeliger is dan echt naar de rechter te stappen, omdat de doorlooptijden van de organisatie korter zijn en de kosten van de klachtafhandeling lager. Maar er is wel ruimte voor verbetering, onder meer als het gaat om het verkleinen van de zogeheten procedurele ongelijkheid.

Financiële dienstverleners hebben doorgaans meer proceskennis en proceservaring en kunnen zich kostbare gespecialiseerde juridische bijstand veroorloven. Het Kifid helpt consumenten nu al bij het scherp krijgen en het verwoorden van hun klacht. Maar die bijstand zou nog verder kunnen gaan. Ook zou de organisatie bijvoorbeeld kunnen werken aan het verder terugdringen van de doorlooptijden.

Het klachteninstituut zelf reageert positief op het rapport. Het Kifid is vooral blij met de bevestiging van de eigen onafhankelijkheid en onpartijdigheid. De organisatie zegt verder aan de slag te gaan met de aanbevelingen van de onderzoekers. Minister Hoekstra laat weten de stappen van het Kifid tegemoet te zien en hierover met het instituut in gesprek te blijven.