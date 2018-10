Omzetspurt voor Rémy Cointreau

De Franse drankenproducent Rémy Cointreau heeft zijn omzet zien doorgroeien in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Daarmee werd de angst weggenomen dat de Chinese vraag naar met name dure cognac aan het afnemen was.

De omzet op autonome basis van Rémy Cointreau viel 9,1 procent hoger uit de afgelopen periode. Dat is mede het gevolg van de strategie van het bedrijf die zich meer richt op de dure merken. Goedkopere merken als Passoã werden de afgelopen jaren van de hand gedaan.

De vraag naar cognac van Rémy Martin nam in het afgelopen kwartaal met 12 procent toe. Volgens Rémy Cointreau was dat voor een fors deel te danken aan nog altijd stijgende vraag in de regio Groot-China.

Rémy Cointreau houdt vast aan zijn vooruitblik van een hogere aangepaste operationele winst, uitgaande van gelijkblijvende wisselkoersen.