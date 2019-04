Omzetgroei voor uitzender Randstad

Randstad heeft de omzet in het eerste kwartaal van het jaar zien groeien. In veel landen en regio’s waar de uitzender actief is dikten de opbrengsten aan of bleven ze stabiel, maar in Duitsland had de uitzender flink last van wijzigingen in regelgeving en een lagere activiteit in de autosector.

Randstad zette voor ruim 5,7 miljard euro aan opbrengsten in de boeken. Dat is 1 procent meer dan een jaar eerder. Ook komt de omzet daarmee hoger uit dan kenners in doorsnee hadden voorzien. De operationele winst groeide tot 188 miljoen euro, van 180 miljoen euro een jaar eerder. Onder de streep resteerde een resultaat van 133 miljoen euro, 3 miljoen euro meer dan vorig jaar.

Duitsland zag de opbrengsten per werkdag met 10 procent dalen. In Noord-Amerika steeg de omzet per werkdag met 2 procent. Dat was vooral te danken aan de Verenigde Staten, waar sprake was van een stabiel resultaat. In Canada daalde de opbrengst per werkdag met 2 procent. In Frankrijk was sprake van een stabiele omzet en in Nederland stond een plusje van 1 procent.

Topman Jacques van den Broek sprak van een sterk begin van het jaar.