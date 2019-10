Omzetgroei voor Franse supermarktketen Casino

De Franse supermarktketen Casino heeft in het derde kwartaal de omzet opgevoerd. Ook in eigen land ging de vergelijkbare omzet, waarbij alleen wordt gekeken naar winkels die al meer dan een jaar open zijn, omhoog. Dat was een teken dat maatregelen die het bedrijf nam om het verval in Frankrijk te stoppen vruchten beginnen af te werpen.

De omzet kwam uit op iets meer dan 9 miljard euro. Dat was weliswaar een stijging met 2,4 procent, maar die was niet zo groot als analisten in doorsnee hadden verwacht.

Casino zag verder goede resultaten van winkels waar klanten zelf afrekenen. Ook samenwerkingsverbanden met bedrijven als IKEA en HEMA zorgen voor meer loyaliteit van klanten. Verder doet de onderneming, die behalve supermarkten van Casino ook onder meer hypermarkten van Géant en buurtsupermarkten van Franprix heeft, goede zaken met de online verkoop van boodschappen.