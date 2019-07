Omzetgroei Philips in versnelling

Zorgtechnologieconcern Philips heeft in het tweede kwartaal zijn omzet flink opgevoerd. De vergelijkbare groei van de opbrengsten kwam op 6 procent uit, aan de bovenkant van de bandbreedte waar het concern zelf naar streeft. Topman Frans van Houten spreekt van een brede groei, waar alle divisies van Philips aan bijdroegen.

Van Houten verwacht dat de groei in de tweede helft van het jaar nog verder aantrekt. Wel handhaafde Philips zijn prognose voor dit jaar om tussen 4 en 6 procent te groeien en het aangepaste bedrijfsresultaat (ebita) met 1 procentpunt per jaar op te voeren tot 2020.

De opbrengsten in de afgelopen drie maanden dikten aan tot 4,7 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 4,3 miljard euro. Dat betekent dat Philips sneller groeide dan in het eerste kwartaal, toen de omzetstijging op 4,5 procent op jaarbasis uitkwam. Het zorgtechnologieconcern zette een aangepast bedrijfsresultaat van 549 miljoen euro in de boeken.