‘Omzetgroei in horeca koelt langzaam af’

De verkopen van maaltijden, drankjes en hotelovernachtingen in de horeca nemen dit jaar minder snel toe dan in de afgelopen vijf jaar. Dat voorspellen de economen bij ING. De oorzaak voor de vertraging van de groei ligt volgens hen in de gestegen prijzen als gevolg van het verhoogde btw-tarief. Maar ook personeelstekorten blijven een remmende factor.

De horecaomzet neemt dit jaar naar verwachting van de economen met 2 procent toe en zakt volgend jaar naar 1,5 procent. In de laatste vijf jaar was een groei van 4 procent de norm. De groei in het komende jaar kan ook worden aangetast door een omslag in het economische sentiment, bijvoorbeeld als gevolg van een chaotische brexit, waarschuwen de kenners.

De naweeën van een chaotische brexit kunnen volgens ING de horeca via twee kanalen raken. „Ten eerste zijn Britten de op twee na grootste groep buitenlandse toeristen in ons land. Ten tweede kan een brexit ook het consumentenvertrouwen in Nederland schaden.”