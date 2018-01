Omzetgroei bij Starbucks stelt teleur

Starbucks is er afgelopen kwartaal niet in geslaagd in zijn belangrijke thuismarkt meer bezoekers te lokken dan een jaar eerder. De Amerikaanse koffieketen wist wel de omzet op te voeren, mede doordat klanten gemiddeld wat meer uitgaven aan koffie met wat lekkers erbij. De toename voldeed evenwel niet aan de verwachtingen van analisten.

De Amerikaanse vestigingen van Starbucks die langer dan een jaar open zijn, zagen de bezoekersaantallen stagneren. Wel liep de vergelijkbare omzet met 2 procent op, doordat er gemiddeld een hoger bedrag op het bonnetje stond. In Europa nam het aantal gasten zelfs met 4 procent af en de vergelijkbare omzet met 1 procent.

Dat Starbucks desondanks de omzet met 6 procent wist op te voeren tot een recordbedrag van 6 miljard dollar (4,8 miljard euro), was te danken aan tientallen nieuwe winkels die wereldwijd de deuren openden. De sterkste groei maakte het bedrijf door in China, waar de verkopen met 30 procent omhoog gingen.

De nettowinst verdrievoudigde naar 2,3 miljard dollar. Maar dat kwam vooral door eenmalige posten, waaronder een meevaller als gevolg van de nieuwe Amerikaanse belastingregels.