Omzetgroei bij Nestlé na vernieuwing

De veranderingen binnen het Zwitserse levensmiddelenconcern Nestlé lijken hun vruchten af te werpen. In de eerste helft van het jaar kwam de autonome omzetgroei uit op 2,8 procent.

De producent van onder meer KitKat-chocolade, Nespresso-koffie en Felix-kattenvoer verwacht dat de omzetgroei over het hele jaar stijgt naar 3 procent. Met name de vraag in de Verenigde Staten en China blijft naar verwachting aantrekken.

Met de komst van topman Mark Schneider in 2017 ligt de focus bij Nestlé op het vernieuwen van productielijnen. Het bedrijf moet daardoor wendbaarder worden. Schneider vernieuwde onder meer de afdeling babyvoeding en versterkte de innovatietak van het bedrijf. Daarnaast liet hij weten dat hij van plan is honderden mensen te ontslaan. Ondanks de veranderingen probeert de activistische aandeelhouder Third Point een nog radicalere transformatie af te dwingen.