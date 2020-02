Omzetdaling voor verfreus AkzoNobel

Verffabrikant AkzoNobel heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar een lagere omzet in de boeken gezet. Het concern wist weliswaar hogere prijzen te rekenen voor zijn verkochte verf en coatings, maar zag het volume verkochte verf teruglopen. Dankzij kostenbesparingen voerde het bedrijf achter merken als Flexa en Hammerite wel zijn winstgevendheid op.

AkzoNobel kampte met een zwakkere vraag naar zowel decoratieve verfsoorten als coatings voor de industrie. Bij die laatste categorie speelde mee dat de handelsoorlog en afzwakkende wereldwijde economische groei hun wissel op de auto-industrie hebben getrokken.

Over de laatste drie maanden van 2019 boekte AkzoNobel een omzet van ruim 2,4 miljard euro. Dat was 3 procent minder dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Het rendement op de verkopen steeg daarbij wel tot 9,9 procent, tegenover 7,8 procent een jaar eerder. De operationele winst bedroeg 173 miljoen euro, fiks meer dan de 68 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2018. Dat komt onder andere doordat destijds negatieve lasten van 113 miljoen euro op het operationele resultaat van AkzoNobel drukten, voornamelijk eenmalige pensioenkosten en reorganisatiekosten.

De opbrengsten over heel 2019 bedroegen een kleine 9,3 miljard euro, min of meer gelijk aan de omzet van het voorgaande jaar. De nettowinst viel met 539 miljoen euro beduidend lager uit dan de 6,7 miljard euro in 2018. In dat jaar spekte de verkoop van AkzoNobels speciaalchemietak het nettoresultaat nog flink.

AkzoNobel richt zich dit jaar op verdere kostenbesparingen, die in totaal op 200 miljoen euro moeten uitkomen. De verspreiding van het nieuwe coronavirus in China heeft volgens topman Thierry Vanlancker geen noemenswaardige impact op de resultaten. Wel blijft de fabriek in Wuhan, de stad waar de epidemie ontstond, gesloten.