Omzetdaling voor Colgate-Palmolive

Consumentengoederengigant Colgate-Palmolive heeft de omzet in het afgelopen kwartaal zien dalen. Ook de winst liep ten opzichte van een jaar eerder terug, zo bleek vrijdag uit een handelsbericht van het moederbedrijf van merken als Colgate en Sanex.

Colgate zette voor ruim 3,8 miljard dollar aan opbrengsten in de boeken in het tweede kwartaal, 0,5 procent minder dan een jaar eerder. Marktkenners rekenden in doorsnee op een hogere omzet. Negatieve wisselkoerseffecten en hogere prijzen voor grondstoffen die het concern gebruikt waren daar mede verantwoordelijk voor.

De winst kwam uit op 524 miljoen dollar, van 600 miljoen dollar een jaar eerder. Colgate-Palmolive wees nog steeds naar onzekerheden op zijn wereldwijde markten en uitdagende omstandigheden in de toekomst. De omzet zal, gezien het trage begin van het jaar, in 2017 laag in de enkele cijfers groeien.