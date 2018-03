Omzet zakelijke dienstverlening omhoog

De omzet van zakelijke en IT-dienstverleners is in het vierde kwartaal van 2017 opnieuw gestegen, waarmee die nu al ruim vier jaar in de lift zit. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS steeg de omzet van de zakelijke en de IT-dienstverlening met respectievelijk 5,8 en 6,1 procent in vergelijking met een jaar eerder. Met name in de uitzendbranche liet de omzet met een plus van 7 procent flinke groei zien. Ook voor reclame- en marktonderzoeksbureaus was sprake van hogere inkomsten, net als bij bij schoonmaak en hoveniers, architecten en ingenieurs en dienstverleners op juridisch en administratief gebied.

Het CBS meldde verder dat het aantal openstaande vacatures in de zakelijke dienstverlening in het vierde kwartaal uitkwam op 36.600. In de afgelopen zeven jaar zijn er nog nooit zoveel vacatures geweest. Daarnaast zakte het aantal faillissementen naar het laagste niveau sinds begin 2009.