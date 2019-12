Omzet winkels stijgt door

Het gaat goed met de winkels. De omzet van de detailhandel steeg het vorige kwartaal met bijna 4 procent ten opzichte van een jaar eerder, de grootste toename in ruim een jaar. Woon- en webwinkels trokken de groei. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Winkels in meubels, keukens en vloeren zagen de omzet met meer dan 8 procent stijgen ten opzichte van een jaar eerder. Webwinkels hadden een nog sterkere omzetgroei van bijna 18 procent. Het gaat het best met bedrijven die zowel in de winkelstraat als online actief zijn.

Speelgoedwinkels leverden juist 18 procent van de omzet in. Voedingswinkels groeiden nog wel, maar minder dan gemiddeld (1,5 procent). Speciaalzaken als slagers, groenteboeren, kaaswinkels en slijterijen krompen zelfs. Daar stond een omzetgroei van supermarkten tegenover.

De totale omzet van de detailhandel stijgt al bijna zes jaar. De laatste daling dateert uit eind 2013.

Het gros van de winkeleigenaren ziet de toekomst van hun bedrijf zonniger in. Het ondernemersvertrouwen nam namelijk toe tussen het derde en vierde kwartaal. Dat komt omdat de ondernemers rekenen op een hogere omzet. Dat de detailhandel nu meer last heeft van een personeelstekort, weegt daar niet tegenop.