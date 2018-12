Omzet winkeliers stijgt

Nederlandse winkeliers hebben in het derde kwartaal 3 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het vertrouwen van ondernemers in de detailhandel is gestegen, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

Onder verkopers van levensmiddelen trokken vooral supermarkten de kar. Zij boekten in de drie maanden tot en met september een 4,7 procent hogere omzet vergeleken met een jaar eerder. Speciaalzaken als slagerijen, groentezaken en kaaswinkels leverden juist aan omzet in.

In de non-foodbranche voerden drogisterijen, kledingwinkels en doe-het-zelfzaken hun omzet op. Meubelzaken hadden voor het eerst in vier jaar te maken met mindere verkopen en zagen hun omzet met bijna 1 procent dalen. Ook speelgoedwinkels, schoenenwinkels en elektronicazaken verkochten minder.

Pure webshops, oftewel winkels die uitsluitend via internet verkopen, voerden de omzet met 10,5 procent op. Dat is de laagste groei sinds 2014, maar nog altijd harder dan fysieke winkels.