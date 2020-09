Omzet winkeliers in augustus een tiende hoger

Winkeliers hebben in augustus 10,2 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de op één na sterkste omzetgroei sinds het begin van de metingen in 2005.

Vooral online stegen de verkopen sterk. De opbrengsten uit webshops lagen vorige maand bijna 42 procent hoger dan een jaar eerder. Nederlanders maakten ook vaker gebruik van webwinkels bij winkels die ook stenen vestigingen hebben. De online-omzet bij ketens die zowel fysieke als digitale winkels hebben nam met ruim 53 procent toe.

Schoenenzaken zetten in augustus voor het eerst sinds de forse omzetverliezen in het voorjaar weer meer om dan een jaar eerder. Kledingwinkels hadden nog te maken met een lichte daling op jaarbasis, maar het ging niet meer om zo’n hevige klap als vlak na de afkondiging van de lockdownmaatregelen in maart.

In de non-foodsector waren doe-het-zelfzaken, elektronicazaken en meubelwinkels goed voor de sterkste omzetgroei. Winkels in voedingsmiddelen en genotmiddelen voerden de omzet met 7,6 procent op. De omzet van supermarkten steeg daarbij met 7,4 procent op jaarbasis, berekende het CBS.