Omzet winkeliers blijft stijgen

Nederlandse winkeliers hebben in het eerste kwartaal van het jaar hun omzet in doorsnee met 3,4 procent zien stijgen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Vooral winkels gericht op de woningmarkt, zoals de doe-het-zelf-zaken en de meubelwinkels, boekten een hogere omzet, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het statistiekbureau is al vijf jaar lang onafgebroken sprake van een hogere kwartaalomzet op jaarbasis. Een deel van de omzetstijging in het eerste kwartaal van dit jaar komt op conto van prijsstijgingen. Het volume lag 2,6 procent hoger dan een jaar eerder.

Onder verkopers van levensmiddelen trokken vooral supermarkten de kar. Zij boekten in de eerste drie maanden van dit jaar een 2,7 procent hogere omzet vergeleken met een jaar eerder. Speciaalzaken als slagerijen, groentezaken en kaaswinkels leverden aan omzet in.

In de non-foodbranche waren klusketens de sterkste stijgers. De doe-het-zelf-zaken boekten in doorsnee een 8 procent hogere omzet. Meubelzaken zagen de opbrengsten bijna 5 procent stijgen. Verder viel vooral de stevige omzetdaling onder speelgoedwinkels (min 15 procent) op.

Onlinewinkelen bleef verder terrein winnen. Via het wereldwijde web werd door winkels 16,6 procent meer omgezet. De zogeheten multi-channelers, die verkopen via internet naast hun bestaande winkel erbij doen, wisten online bijna een kwart meer opbrengsten te genereren.

Naast de omzet steeg ook het gemiddelde vertrouwen van detailhandelaren, geholpen door de positieve vooruitzichten.