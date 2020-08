Omzet webwinkelen haalt record

Redactie economie

DEN HAAG. De onlineverkopen in de detailhandel kenden in het tweede kwartaal een nog niet eerder vertoonde groei.

De onlineomzet was in het tweede kwartaal bijna 55 procent hoger dan een jaar eerder, de hoogste groei ooit gemeten, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Er werd via internet veel gekocht omdat mensen door de coronamaatregelen thuisbleven en winkels hun deuren sloten.

Bij verkopers die alleen producten online aanbieden was de omzet 45 procent hoger. Bij winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, was de groei zelfs 68 procent.

Wanneer de verkoop in fysieke winkels wordt meegerekend, komt de totale groei van de omzet in de detailhandel uit op 5,9 procent. Met name supermarkten deden het goed door onder meer hamstergedrag en gedwongen thuisconsumptie vanwege de sluiting van de horeca. De omzet van speciaalzaken zoals slagerijen, groentezaken, kaaswinkels en slijterijen groeide ook onder de corona-omstandigheden.

Verder zagen doe-het-zelfzaken, elektronicawinkels en zaken voor meubels en woninginrichting hun omzet stijgen. Tijdens de lockdown zijn mensen meer gaan klussen in huis. Ook de verkoop van recreatieartikelen ligt flink hoger dan vorig jaar, namelijk 10,8 procent.

Schoenen- en kledingwinkels noteerden juist een forse omzetdaling. Bij die laatste twee categorie├źn werd rond een kwart minder verkocht. De gehele non-foodsector kwam daardoor in de min uit.

De ondernemers in de detailhandel zijn minder hoopvol over de vooruitzichten voor het derde kwartaal, stelt het CBS. Het aantal uitgesproken faillissementen in de detailhandel is vooralsnog wel stabiel. Afgelopen kwartaal werden 96 faillissementen uitgesproken in de detailhandel, een jaar eerder waren dat er 98.