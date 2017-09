Omzet uitvaartbranche gestaag vooruit

De uitvaartbranche heeft de afgelopen jaren haar omzet gestaag zien groeien. Vorig jaar was de sector goed voor bijna 1,2 miljard euro. Dat betekende een stijging met 10 procent ten opzichte van 2010, zo becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek. Door de toenemende vergrijzing stijgt het aantal uitvaarten. Dit zal ook de komende jaren zo zijn.

In 2016 telde Nederland circa 148.000 sterfgevallen. Tot en met 2040 zal dit aantal volgens het statistiekbureau stijgen tot meer dan 190.000 in 2040. Dat zou een stijging met 1,2 procent per jaar betekenen.

De toename van het aantal sterfgevallen zal zich volgens het CBS niet alleen beperken tot gemeenten in sterk vergrijsde gebieden, zoals in delen van Groningen, Drenthe, Limburg en Zeeland. Ook in de grote steden wonen steeds meer ouderen en zal het aantal uitvaarten stijgen.

In tien jaar tijd nam het aantal bedrijven dat actief is in de uitvaartbranche met bijna 900 toe tot bijna 2000. Een tiende daarvan betreft crematoria en mortuaria.

In de sector waren in 2015 circa 9500 mensen werkzaam. Hier was sprake van een groei met 10 procent ten opzichte van 2010. De meeste van de bedrijven in de sector zijn klein. Circa 8 procent van de bedrijven heeft vijf of meer personeelsleden in dienst. Volgens het CBS is in de sector sprake van schaalverkleining. Verder zetten bedrijven in op extra typen dienstverlening, zoals zorg op maat bij uitvaarten.