Omzet uit biologische levensmiddelen omhoog

De omzet uit de verkoop van biologische levensmiddelen in Nederland is vorig jaar met 5 procent gestegen tot ruim 1,5 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van branchevereniging Bionext.

De stijging is onder meer te danken aan een hogere omzet van biologische producten in supermarkten. Daarbij zat met name de verkoop van biologische eieren en zuivel in de lift, net als biologische babyvoeding. Daarnaast wordt in de horeca meer biologisch eten verkocht.

Wereldwijd is de markt voor bioproducten nu bijna 100 miljard euro waard. Er wordt verwacht dat deze markt in 2025 verdubbelt tot meer dan 200 miljard euro.

Bionext wijst er verder op dat de biologische landbouw in Nederland aanhoudend groeit, waarmee ons land een inhaalslag maakt vergeleken met andere landen in de Europese Unie zoals Duitsland, Frankrijk, Zweden en Denemarken. Die landen lopen nu nog ver voor. Provinciale koplopers in die inhaalslag naar biolandbouw zijn Flevoland, Gelderland en Friesland.