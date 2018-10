Omzet Twitter stijgt, aantal gebruikers daalt

Twitter heeft zijn omzet en winst in het derde kwartaal stevig opgevoerd. Het aantal maandelijkse actieve gebruikers, voor analisten een belangrijk gegeven, is daarentegen gedaald. Dat is volgens het socialmediabedrijf mede het gevolg van het schrappen van nepaccounts in de afgelopen periode.

Twitter streek in de drie maanden tot en met september 758,1 miljoen dollar aan omzet op, 29 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De totaalopbrengst viel ook stukken hoger uit dan de meest optimistische schatting van marktvorsers. De operationele winst overtrof met 295,4 miljoen dollar eveneens de verwachtingen.

In het derde kwartaal daalde het gemiddelde aantal maandelijks actieve gebruikers van Twitter tot 326 miljoen, 9 miljoen minder dan in de voorgaande drie maanden. Daar staat tegenover dat het aantal mensen dat het sociale medium dagelijks gebruikt 9 procent steeg ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, stipt het bedrijf aan..

Twitter kreeg veel kritiek in de nasleep op de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die mede via nepgebruikers op social media zouden zijn beïnvloed. In reactie daarop haalde Twitter flink de bezem door accounts die geautomatiseerd spam of propaganda de wereld in sturen. Volgens topman Jack Dorsey kosten die ingrepen op de korte termijn weliswaar klanten, maar zijn ze op de lange termijn nodig om gebruikers aan het platform te binden.