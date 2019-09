Omzet transportbedrijven blijft in de lift

Transportbedrijven hebben in het tweede kwartaal wederom hogere opbrengsten geboekt. De post- en koeriersbedrijven en de bedrijven die diensten binnen de luchtvaart aanbieden lieten de snelste groei zien, meldt het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) in een kwartaalupdate.

De omzet in de gehele transportsector ging in het afgelopen kwartaal met 3,7 procent omhoog vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Het is al het tiende kwartaal op rij met een stijging van de inkomsten, aldus de statistici. Vrijwel alle sectoren groeiden behalve de zeevaart, waar een kleine omzetdaling te zien was. De meerderheid van de transportbedrijven verwacht in het derde kwartaal een vergelijkbare omzet te behalen als in het tweede kwartaal.

Transportbedrijven geven aan nog steeds belemmerd te worden door personeelstekorten. Economen bij ABN AMRO stelden juist vorige maand in een rapport dat het gebrek aan arbeidskrachten in de transportsector binnenkort afneemt.