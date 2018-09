Omzet supermarkten stijgt hardst sinds 2009

De omzet van supermarkten is in het tweede kwartaal het sterkst gestegen sinds 2009. In de gehele detailhandel steeg de omzet met 4,1 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De omzetgroei bij webwinkels was met 18,7 procent sterker dan bij fysieke winkels.

De omzet van supermarkten ging met 4,7 procent omhoog. Speciaalzaken op het gebied van voeding zoals slagerijen, bakkerijen en slijterijen zagen de omzet juist met 0,1 procent afnemen.

In de non-foodsector steeg de omzet met 2,5 procent. Vooral doe-het-zelfzaken, meubelwinkels en drogisterijen verkochten meer. Elektronicawinkels zagen de omzet dalen, maar vooral speelgoedwinkels kregen klappen. Daar daalden de verkopen met 13 procent.

Winkels beginnen steeds meer last te krijgen van personeelstekorten. Zo kan een op de zeven supermarkten en warenhuizen niet genoeg personeel vinden. Bij webwinkels kampt 18 procent met een personeelstekort, van de marktverkopers heeft 5 procent daarmee te kampen.