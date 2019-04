Omzet Sanoma in Nederland onder druk

Sanoma heeft zijn omzet in Nederland in het eerste kwartaal zien dalen. Sanoma Media Nederland nam afscheid van de uitgeverij van tijdschrift LINDA, die aan oprichtster Linda de Mol en Talpa werd verkocht, maar zag ook bij de resterende merken in totaal minder geld binnenkomen.

De omzet in Nederland kwam uit op 85,3 miljoen euro. Dat ruim 11 procent minder dan een jaar eerder. De helft van die daling kwam door de verkoop van LINDA. Het andere deel had te maken met dalende advertentie-inkomsten. Het resultaat stond ook onder druk; de aangepaste operationele winst (ebit) zakte met 14 procent tot 13,4 miljoen euro.

De omzet van heel Sanoma daalde van 262 miljoen naar 248 miljoen euro. Ook in eigen land heeft het van oorsprong Finse mediabedrijf last van krimp van de advertentiemarkt. Voor het lopende jaar houdt Sanoma wel vast aan zijn eerder afgegeven verwachtingen. Sanoma rekent daarbij op aanhoudend moeilijke marktomstandigheden in Nederland en Finland.