‘Omzet Nederlandse supermarkten weer stevig in de lift’

De omzet van de Nederlandse supermarkten was vorige week met ruim 907 miljoen euro nog altijd „behoorlijk hoog”. Dat constateert onderzoeksbureau IRI. Waarschijnlijk komt dit doordat mensen extra boodschappen insloegen voor Bevrijdingsdag en Moederdag. Ook waren vanwege de coronacrisis minder mensen op vakantie tijdens de meivakantie. En het was warm weer, wat standaard een impuls geeft aan de verkoop van frisdrank, bier, ijs en barbecueproducten.

Vergeleken met dezelfde week vorig jaar lag de omzet vorige week ongeveer 14 procent hoger. Daardoor loopt de omzet van supermarkten inmiddels zo’n 9 procent voor op vorig jaar rond deze tijd. Dat betekent dat er sinds januari al 1,3 miljard euro meer is omgezet dan in dezelfde maanden in 2019. Dit komt vooral doordat er een poosje terug massaal gehamsterd werd vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Ook slijterijen lijken te profiteren van de feestdagen die thuis gevierd worden, merkt IRI op. De drankomzet laat eveneens een duidelijke plus zien. Verder constateren de onderzoekers dat er de laatste tijd minder kauwgom en keelpastilles worden verkocht. Dat zou volgens hen een gevolg kunnen zijn van de afname in sociale contacten en het 1,5 meter afstand houden.