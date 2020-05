Omzet Nederlandse supermarkten nog altijd hoger dan normaal

De omzet van de Nederlandse supermarkten lag vorige week nog altijd een tiende boven het niveau van vorig jaar. Wel daalden de verkopen ten opzichte van een week eerder, becijferde onderzoeksbureau IRI. Onlinesupermarkten kenden juist hun beste week sinds het begin van de coronamaatregelen.

De omzet in de supermarkten bedroeg in week 18 (27 april tot en met 3 mei) 857 miljoen euro. Een jaar eerder was dat in dezelfde week nog 778,2 miljoen. In week 17 gaven Nederlander met 902,5 miljoen echter meer uit. Ook bij drogisten en slijterijen daalde de omzet ten opzichte van de laatste volledige week van april. Op jaarbasis zagen slijterijen wel een omzetgroei met ruim een kwart.

De omzet van onlinesupermarkten steeg naar 36,7 miljoen euro. Dat was 2 miljoen euro meer dan een week eerder en zelfs 1 miljoen euro meer dan de week van Pasen.