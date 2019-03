Omzet moederbedrijf Zara boven 26 miljard

Het Spaanse kledingconcern Inditex, met bekende ketens als Zara, Bershka en Pull & Bear, heeft afgelopen jaar voor het eerst een omzet van meer dan 26 miljard euro in de boeken gezet. Volgens het bedrijf werden in alle regio’s hogere verkopen behaald, terwijl ook online de verkoop in de lift zat.

Daarmee lag de omzet van Inditex in het eind januari afgesloten boekjaar 3 procent hoger dan een jaar eerder. Het bedrijf zei dat bij alle merken groei was te zien. Inditex had wel te kampen met negatieve wisselkoerseffecten. De online verkoop steeg met 27 procent tot 3,2 miljard euro. De nettowinst kwam uit op ruim 3,4 miljard euro, een toename met 2 procent. Dat is een nieuw record voor Inditex, dat aankondigde het dividend te verhogen.

Het kledingconcern opende afgelopen jaar nieuwe winkels in 56 verschillende landen. Inditex telt nu 7490 vestigingen in 96 landen.