Omzet moederbedrijf Google flink omhoog

Het Amerikaanse technologieconcern Alphabet, het moederbedrijf van internetzoekmachine Google, heeft zijn omzet in het derde kwartaal behoorlijk opgevoerd. Wel viel de winst lager uit. Dat meldde Alphabet maandag na het slot van de beurshandel in New York.

De totale omzet bedroeg 40,5 miljard dollar, 20 procent meer dan een jaar eerder. Daarbij profiteerde het bedrijf van hogere inkomsten uit mobiele advertenties via Google en YouTube en zijn clouddiensten. De nettowinst zakte naar 7 miljard dollar van bijna 9,2 miljard dollar een jaar eerder. Alphabet geeft meer uit aan marketing en onderzoek en ontwikkeling, bijvoorbeeld het bouwen van datacenters en servers voor clouddiensten. Ook naar personeel ging meer geld.

Topman Sundar Pichai van Google zei zeer tevreden te zijn met de prestaties in de afgelopen periode. Bij beleggers op Wall Street vielen de cijfers niet helemaal lekker, door een tegenvallende winst. In de nabeurshandel in New York ging het aandeel Alphabet dan ook omlaag.

Eerder op de dag meldde persbureau Reuters dat Alphabet de Amerikaanse maker van fitnesstrackers en smartwatches Fitbit zou willen overnemen. Bronnen konden niet zeggen welke prijs is geboden, maar op Wall Street schoot de koers van Fitbit sterk omhoog. Financieel directeur Ruth Porat van Alphabet wilde geen commentaar geven op „geruchten” in de markt rond Fitbit.