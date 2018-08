Omzet moederbedrijf Burger King omhoog

Restaurant Brands International, het Amerikaanse moederconcern van fastfoodketen Burger King, heeft in het tweede kwartaal de omzet en winst verhoogd. Daarbij werd vooral geprofiteerd van het openen van nieuwe zaken voor Burger King en de andere dochteronderdelen, de in Canada populaire koffieketen Tim Hortons en de verkoper van gefrituurde kip Popeyes Louisiana Kitchen.

De totale omzet klom naar ruim 1,3 miljard dollar, van meer dan 1,1 miljard dollar een jaar eerder. Bij Burger King steeg het aantal locaties in de wereld met ruim 1000 tot meer dan 17.000. Ook de verkoop in zaken die langer dan een jaar zijn geopend nam toe bij Burger King. Overigens zijn vrijwel alle vestigingen van Restaurant Brands International in handen van franchisenemers.

De nettowinst bedroeg bijna 168 miljoen dollar, tegen 89,5 miljoen dollar een jaar eerder.