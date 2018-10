Omzet Hornbach in Nederland groeit flink

Hornbach heeft zijn omzet in Nederland met dubbele cijfers zien groeien in het afgelopen halfjaar. De van oorsprong Duitse keten van bouwmarkt- en tuincentrumwinkels groeide ook in andere landen.

Algemeen directeur Evert de Goede van Hornbach Nederland is in het bijzonder tevreden met de groei vanwege de moeilijke marktomstandigheden. Zo was het in de lente erg koud en in de zomer erg heet: geen weer voor klussers. De topman zegt ook volgend jaar te rekenen op groei, met een nieuwe vestiging in Duiven. Er staan ook vestigingen gepland in Apeldoorn, Enschede en Nijmegen.

In eigen land zag Hornbach de omzet met 0,7 procent groeien tot 1,2 miljard euro. In de rest van Europa was de omzet met 1 miljard euro nu bijna even groot door een groei met 6,8 procent. De winst zakte met 7,9 procent tot 119,7 miljoen euro. Dat kwam onder meer doordat de investeringen flink werden opgeschroefd.