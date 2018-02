Omzet horeca gestegen

De omzet van hotels, restaurants en cafés is in het vierde kwartaal met 0,5 procent gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Al bijna vijf jaar nemen de opbrengsten van de horeca nu toe, aldus het statistiekbureau.

Het volume, dus het aantal consumpties en/of overnachtingen, dikte met 0,6 procent aan. Met het laatste kwartaal van het jaar is ook het hele jaarcijfer bekend. Vorig jaar zette de horeca 7,4 procent meer om dan in 2016. Dat is een evenaring van de recordgroei in 1999, zo gaf het CBS aan.

Met 3,3 procent stegen omzet en volume van hotels het meest in het vierde kwartaal. Hotels ontvingen eind 2017 zowel meer Nederlandse als buitenlandse gasten. Fastfoodrestaurants hebben 1,1 procent meer omgezet. Het aantal verkochte consumpties steeg met 0,5 procent binnen fastfoodrestaurants.

Restaurants zetten in het vierde kwartaal daarentegen 1,2 procent minder om dan een kwartaal eerder. Het volume daalde met 1,7 procent. In de voorgaande acht kwartalen steeg de omzet van restaurants nog. De omzet van cafés, waaronder ook eetcafés en koffiebars, is met 0,3 procent gedaald. In de voorgaande vier kwartalen steeg de omzet van cafés nog.