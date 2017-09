Omzet groothandels groeit verder

De groothandels hebben hun omzet in het tweede kwartaal van 2017 verder zien stijgen. Dubbelcijferige groei, zoals een kwartaal eerder zat er echter niet meer in.

De totale opbrengsten van de groothandels stegen met 6,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Alle sectoren profiteerden daar van mee, vooral de grondstoffenhandel. De oliehandel trok 8,6 procent aan en was daarmee wat meer in lijn met de rest van de groothandels. Een kwartaal eerder sprong olie er nog bovenuit, door de sterk schommelende olieprijzen.

De groei van handel in landbouwproducten was gering. Wel zagen zuivelhandelaren voor het eerst in twee jaar hun omzet stijgen.

Het vertrouwen van de handelaren nam verder toe, onder meer door het laagste aantal faillissementen sinds jaren. In de drie maanden tot juli maakten 95 handelaren de weg naar de curator, het laagste aantal faillissementen sinds het begin van de crisis in 2008.