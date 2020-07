Omzet Fealter stijgt dankzij toegenomen aandacht voor infectiepreventie

Legionellabacterie en coronavirus, ze hebben niets met elkaar te maken. Maar de gezondheidscrisis van de afgelopen tijd heeft gezorgd voor meer aandacht voor bescherming tegen wat voor infecties dan ook. Het bedrijf Fealter zag daardoor de verkoop van waterzuiveringsproducten om legionellabesmetting te voorkomen, sterk groeien.

Het werd daarbij ook nog eens geholpen door de premier, geeft algemeen directeur Frank van Heusden aan. Mark Rutte waarschuwde op een van zijn persconferenties expliciet voor het gevaar van legionella. Oppassen geldt bij waterleidingen in bijvoorbeeld hotels en op campings die als gevolg van de lockdown langdurig niet zijn gebruikt. Commercieel directeur Hugo Beijer: „Het besef voor een betere preventie tegen allerlei ziekteverwekkers is toegenomen. Dat leidt tot een enorme boost voor onze omzet.”

Douchekop

Fealter in Harderwijk is een jong bedrijf, maar kent een lange voorgeschiedenis. Het kwam voort uit X-Flow in Enschede. Die onderneming produceert onder andere kleinschalige waterzuiveringsproducten. Daarbij kunnen we denken aan een douchekop die voorzien is van een filter die bacteriën en virussen onderschept met behulp van een gespecialiseerde techniek: membraanfiltratie.

Na de legionella-uitbraak op de bloemententoonstelling in Bovenkarspel in 1999 volgde een aanscherping van de voorschriften. Publieke gebouwen als ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en hotels moesten maatregelen treffen. X-Flow profiteerde ervan.

Watermoleculen zijn wel duizendmaal kleiner dan virussen en bacteriën, legt Van Heusden uit. Daardoor kan alleen het water door de poreuze vezel dringen en blijven die schadelijke organismen achter. „Supersafe, de behandeling vindt plaats helemaal aan het eind, bij de kraan.”

X-Flow besloot op zeker moment het vermarkten van de filters voor specifiek de medische sector te verzelfstandigen. Van Heusden, die bij het concern werkte, sprong daar op in. Hij richtte Fealter op, samen met Beijer. Zij hebben van de verkoop en alles daaromheen hun eigen bedrijf gemaakt, los van X-Flow. Er vindt afzet plaats in tal van Europese landen. Export naar de VS, China en andere delen van Azië is begonnen of ligt in het verschiet. In elk land zijn distributeurs die zakendoen met de eindafnemer.

Fealter heeft geen werknemers. „Maar er zijn wel heel veel mensen voor ons aan de slag. We zijn een netwerkorganisatie, de spin in een web. Wij regelen alles en opereren daarbij met partnerships”, aldus Van Heusden. De distributeurs melden de bestellingen, X-Flow maakt de producten, een bedrijf in Harderwijk verzorgt assemblage, verzending en transport en voor het ontwikkelen van nieuwe producten wordt een ontwerpbureau ingeschakeld.

Nieuwe klanten

Van Heusden: „Het was ook voor ons best spannend toen Covid-19 opdook. In eerste instantie bracht het veel onzekerheid, maar uiteindelijk heeft het veel nieuwe klanten opgeleverd. Zo werden overal in Europa noodhospitalen ingericht en die moesten worden voorzien van een veilige wateraanvoer, al verspreid corona zich niet via water. Elk land is steeds te bevoorraden geweest, alleen duurde het soms wat langer.”

Beijer verwacht een blijvend positief effect op de omzet van Fealter. „De virusuitbraak heeft aangetoond dat we als mensheid kwetsbaar zijn, er is meer bewustwording en daardoor zullen we, denk ik, voortaan steeds alert zijn op allerlei bedreigingen.”

De contacten met distributeurs verlopen de laatste maanden online, via Teams en Zoom. „We gebruikten die mogelijkheid niet vaak, maar we hebben geleerd dat het ontzettend effectief kan zijn”, vertelt Van Heusden. „Je spreekt elkaar nu vaker dan in het verleden. Het bezoeken van de distributeurs wordt slechts een aanvulling erop. Alleen bij het aanboren van nieuwe markten is het wat lastig. Je wilt dan de mensen leren kennen en dan moet je ze toch ontmoeten.”

Gegevens onderneming

Bedrijf: Fealter

Waar: Harderwijk

Activiteit: verkoop waterzuiveringsproducten

Sinds: 2019

Omzet: de afgelopen maanden met zo’n 70 procent gestegen

serie Bedrijf & corona

De coronacrisis pakt verschillend uit voor bedrijven. Veel ondernemers ondervinden schade, sommigen profiteren juist. Deel 21 in een serie. Volgende week deel 22.