Omzet dierenwinkelketen Pets Place fors omhoog

Dierenwinkelketen Pets Place heeft vorig jaar een fors hogere omzet in de boeken gezet, geholpen door de populariteit van allerlei extra diensten voor huisdieren en sterke groei bij onlineverkopen. De onderneming, naar eigen zeggen Nederlands marktleider in dierenspeciaalzaken, spreekt van een topjaar.

De omzet klom in 2018 met 30 procent tot het record van 180 miljoen euro, blijkt uit de donderdag gepubliceerde jaarcijfers. In de eerste zes maanden van dit jaar liepen de zaken ook voorspoedig, aldus het bedrijf. Pets Place biedt bijvoorbeeld in steeds meer vestigingen een eigen dierenartsdienst aan. Het bedrijf haalt ook meer inkomsten uit zijn wasstraten voor honden en trimsalons, waar haartjes worden bijgepunt en nagels worden verzorgd. Ook de verkoop van traditionele producten als honden- en kattenvoer en speeltjes liep goed.

Pets Place is onderdeel van IJsvogel Retail, dat ook eigenaar van Boerenbond is. Het bedrijf heeft 175 dierenwinkels door het hele land. In 67 winkels in het zuiden van Nederland zit Pets Place onder één dak met Boerenbond.