Omzet detailhandel verder omhoog

De omzet van de Nederlandse detailhandel is in het tweede kwartaal van dit jaar met 2,7 procent toegenomen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Net als in voorgaande kwartalen waren vooral internetverkopers en winkeliers in woninginrichting, zoals de meubel- en keukenbranche, verantwoordelijk voor de positieve omzetontwikkeling. Vanuit de foodsector kwam geen positieve impuls, aldus het CBS. Bij modewinkels en speelgoedzaken waren dalingen te zien.

De omzet in de detailhandel neemt nu al ruim 5,5 jaar in elk kwartaal toe op jaarbasis. De laatste keer dat er een daling was te zien was in het vierde kwartaal van 2013.

Het vertrouwen in de detailhandel staat wel onder druk, zei het CBS. De vertrouwensindicator stond aan het begin van het derde kwartaal lager dan drie maanden eerder. Dat komt vooral door verslechterende omzetverwachtingen.